بعد تحذير نادر من «أبل» .. هزة في أسواق المال العالمية

تلقى قطاع التكنولوجيا ضربات عنيفة في الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد تحذير نادر بشأن المبيعات من شركة أبل أجج المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تآكل أرباح الشركات أكثر من المتوقع.

وهبطت أسهم صناع الرقائق الموردين للشركة المنتجة للهاتف "آيفون" بشكل حاد، بعد أن خفضت مجموعة "أبل" للصناعات التكنولوجية تقديراتها لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجديدة خصوصا بسبب تباطؤ النمو في الصين. كما انخفض سهم "أبل" عند افتتاح الأسواق الأمريكية نحو 9 في المائة، ما يعكس تأثر السهم بشدة بالتحذيرات التي أطلقتها الشركة.

ووفقا لـ"رويترز" ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 169.85 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 23176.39 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.11 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 2491.92 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 81.16 نقطة أو 1.22 في المائة إلى 6584.77 نقطة.

وبعد 12 دقيقة من بدء التعاملات المالية في نيويورك، تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3 في المائة مع تراجع أسهم "أبل" بنسبة 8.8 في المائة.

والخسائر التي سجلتها بورصة وول ستريت مع بدء التداول أمس تعد مؤشرا إلى أن الصعوبات التي واجهتها الأسواق المالية نهاية العام الماضي ستمتد إلى العام الجاري، مع محاولة المستثمرين تقييم آثار الحروب التجارية ورفع نسب الفوائد من قبل الاحتياطي الفدرالي والشلل في المؤسسات الفدرالية الأمريكية.

وقال نيل ويلسون كبير محللي الأسواق المالية في "ماركتس. كوم"، لفترة كان هناك عرف في الأسواق أنه ما دامت شركة أبل في وضع جيد فإن الجميع سيكونون في وضع جيد، بالتالي فإن الإنذار الذي وجهته "أبل" في شأن أرباحها يعد إنذارا لمراقبي الأسواق".

وفي رسالة وجهها إلى المستثمرين، تحدث تيم كوك رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن ارتفاع سعر الدولار وتباطؤ "أقوى ما كان متوقعا" للاقتصاد الصيني، لتبرير هذا الخفض النادر في التقديرات.

وقال كوك "نعتقد أن البيئة الاقتصادية في الصين واجهت مزيدا من الأضرار جراء تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة".

وبذلك سيتراجع رقم أعمال "أبل" في الفصل الأول من العام من أيلول (سبتمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) إلى 84 مليار دولار بدلا من 91 مليارا كان يتوقعها المحللون.

فيما ستعلن هذه النتائج رسميا في 29 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة مع انضمام أوروبا إلى موجة البيع التي شهدتها الأسواق الآسيوية في ظل تفاقم المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد إعلان "أبل".

وفقد سهم "ايه.ام.اس"، التي تزود أحدث هواتف "آيفون" بحساسات التعرف على الوجه، 19.4 في المائة متذيلا الأداء على مؤشر ستوكس.

وهوى سهم "ديالوج لأشباه الموصلات" 7.8 في المائة، بينما تراجعت أسهم "إنفنيون" و"ايه.اس.ام.ال" و"ايه.اس.ام انترناشونال" و"لوجيتك" و"اس.تي ميكرو-إلكترونيكس" ما بين 3.4 و5.9 في المائة.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ أداء وفقد 2.4 في المائة بينما لم يرتفع سوى أسهم الاتصالات.

من جهته أكد مستشار كبير في البيت الأبيض أن التراجع الحاد في النمو الاقتصادي الصيني سيؤثر سلبا في أرباح الشركات الأمريكية، لكن مبيعات "أبل" وغيرها من الشركات الأمريكية ستتعافى عندما تتوصل واشنطن إلى اتفاق تجاري مع بكين.

وقال أكيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "إذا أجرينا مفاوضات ناجحة مع الصين، ستتعافى حينها مبيعات "أبل" وغيرها".