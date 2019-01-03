تخفيضات الموازنة تطيح بوزير الصحة الإيراني

استقال وزير الصحة الإيراني من منصبه بسبب تخفيضات مقترحة في الموازنة، وسط أزمة اقتصادية جراء إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وبحسب "رويترز"، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل استقالة حسن قاضي زاده هاشمي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيس عن تدشين خطة طموحة للتأمين الطبي الشامل في 2014.

وكثيرا ما شكا هاشمي من تأخيرات في صرف الأموال المخصصة بالموازنة في الماضي ومن تخفيضات في ميزانية وزارته بموجب خطط الإنفاق الحكومي الجديدة.

وفي العام الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على إيران، مستهدفا على وجه الخصوص قطاع النفط الحيوي في البلاد، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وساهمت تلك الخطوة في خفض قيمة الريال الإيراني وأذكت التضخم السنوي ليقفز إلى أربعة أمثاله مقتربا من 40 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقدم روحاني الشهر الماضي مشروع موازنة عامة بقيمة 47 مليار دولار تنطوي على زيادة في الإنفاق على الفئات المحدودة الدخل، قائلا إن العقوبات الأمريكية ستؤثر على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

ورغم ارتفاع قيمة الموازنة بالريال الإيراني، إلا أن قيمتها الفعلية تعادل نحو نصف الميزانية الحالية بسبب الهبوط الذي شهدته العملة في الآونة الأخيرة وصعود التضخم.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت بعض المدن الإيرانية مظاهرات احتج فيها عمال المصانع والمعلمون وسائقو الشاحنات والمزارعون على المصاعب الاقتصادية والفساد.

وأظهرت بيانات حكومة وأخرى لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مع دخول العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ الشهر الماضي.