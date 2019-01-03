التضخم في تركيا يتجاوز 20 %.. والليرة تتراجع 3 % مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية بما يزيد على 3 في المائة مقابل الدولار أمس، متأثرة بموجة بيع في الأسواق العالمية، وقلق المستثمرين من أن بيانات التضخم التي قد تدفع البنك المركزي لإجراء خفض مبكر في أسعار الفائدة.

ووفقا لـ"رويترز"، فإنه في ثاني أيام التداول في عام 2019، شهدت الليرة بالفعل التقلبات التي اتسمت بها العام الماضي، حينما تراجعت بنحو 47 في المائة مقابل الدولار، وهو ما أذكى مخاوف من أزمة مصرفية وتباطؤ اقتصادي.

وتراجعت العملة التركية بما يزيد على 3.5 في المائة أثناء الجلسة، إلى 5.6500 ليرة للدولار، قبل أن تتعافى لتبلغ 5.5340 ليرة للدولار، بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش.

يأتي ذلك، فيما أظهرت بيانات رسمية نشرت في تركيا أمس تباطؤ معدلات التضخم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعدما كانت قد تجاوزت 25 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية "تركستات" أن أسعار المستهلكين ارتفعت 20.3 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي بتراجع 0.4 في المائة عن الشهر السابق.

وسجل معدل التضخم في تركيا 25.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أعلى معدل في 15 عاما، قبل أن يتراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 21.6 في المائة.

وكان التضخم الرسمي المستهدف لنهاية عام 2018 هو 5 في المائة، وفقا لموقع البنك المركزي التركي.

وكان أعلى ارتفاع سنوي من نصيب قطاع الأثاث والأدوات المنزلية، كما زادت أسعار السلع المتنوعة والخدمات 28.8 في المائة.

وقادت تكاليف الاستيراد وما أعقبها من ارتفاع في أسعار المستهلكين في هذا التضخم، إلا أن تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة والتخفيضات الضريبية، ساعدا الليرة على استعادة بعض خسائرها.

يشار إلى أن غرفة تجارة اسطنبول، أكدت قبل يومين، أن أسعار التجزئة في اسطنبول، كبرى المدن التركية، زادت 13.68 في المائة في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار التجزئة 0.14 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بينما زادت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بنسبة 0.58 في المائة عن الشهر السابق، بحسب غرفة التجارة.