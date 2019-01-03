"الجزيرة موطن ريت" : انتهاء عقود إيجارات 3 عقارات سيخفض إجمالي دخل الصندوق بنحو 50 %

أعلن صندوق الجزيرة موطن ريت حسب ما تم إبلاغه من قبل مدير العقار عن إنتهاء 3 عقود للمستأجرين الحاليين وتجديد عقد واحد حسب التالي :

إنتهاء عقد شركة سعيد محمد بن زقر وشركاه بتاريخ 31/12/2018 وجاري العمل على تسلم العقار حسب العقد المتفق عليه حيث يبلغ قيمة العقد 1.600.606 مليون ريال سنويا والذي قد ينتج عنه إنخفاض بنسبة 16.1% من إجمالي دخل الصندوق في حال عدم تأجير العقار.

إنتهاء عقد شركة محمود سعيد للمرطبات والأغطية المحدودة بتاريخ 31/12/2018 وجاري العمل على تسلم العقار حسب العقد المتفق عليه حيث يبلغ قيمة العقد 1.876.050 مليون ريال سنويا والذي قد ينتج عنه إنخفاض بنسبة 18.9% من إجمالي دخل الصندوق في حال عدم تأجير العقار.

إنتهاء عقد شركة أحمد محمد باعشن وشركاه بتاريخ 30/11/2018 وقد تم استلام العقار حسب العقد المتفق عليه حيث يبلغ قيمة العقد 1.562.100 مليون ريال سنويا والذي قد ينتج عنه إنخفاض بنسبة 15.7% من إجمالي دخل الصندوق في حال عدم تأجير العقار.

تجديد عقد شركة استرا للحبوب المحدودة بتاريخ 1/9/2018 حتى تاريخ 31/8/2022 بمبلغ 1.481.820 مليون ريال سنويا والذي يمثل 15.7% من اجمالي دخل الصندوق ونتج عنه إنخفاض بنسبة 1% من إجمالي دخل الصندوق بسبب تخفيض قيمة الإيجار.

ويسعى حاليا مدير العقار ( شركة موطن العقارية) جاهدا لإحلال الشواغر المذكورة اعلاه.