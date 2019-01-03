السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت أرامكو السعودية اليوم إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين 0.10 دولار للبرميل مقارنة مع يناير كانون الثاني ليصبح بعلاوة 0.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي. وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.60 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال لشهر فبراير ، دون تغير عن الشهر السابق. وتحدد سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر فبراير ، بزيادة 15 سنتا للبرميل فوق الشهر السابق.