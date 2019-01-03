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الطاقة- النفط

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

دبي :رويترز
قالت أرامكو السعودية اليوم إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين 0.10 دولار للبرميل مقارنة مع يناير كانون الثاني ليصبح بعلاوة 0.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي. وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.60 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال لشهر فبراير ، دون تغير عن الشهر السابق. وتحدد سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت لشهر فبراير ، بزيادة 15 سنتا للبرميل فوق الشهر السابق.
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