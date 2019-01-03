الذهب يصعد لأعلى مستوى في 6 أشهر بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي



ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر أمس مع تعزز الشراء بحثا عن ملاذ آمن بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتقلبات الأسهم بينما قدم تراجع الدولار دعما إضافيا.

وبحسب "رويترز"، لامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 حزيران (يونيو) عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4 في المائة إلى 1289.10 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1291.20 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى "وينج فونج" للمعادن النفيسة في هونج كونج، إن "تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم.. الناس أكثر اهتماما بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن".

وارتفع البلاديوم 0.9 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3 في المائة، مسجلا 796.60 دولار.

من جهة أخرى، ارتفع الين الياباني أمس مع التماس المستثمرين للملاذات الآمنة بعد صدمة خفض "أبل" لتوقعات المبيعات الفصلية، التي أججت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين والأسواق العالمية عموما.

وزاد الين بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار بعد موجة من الأوامر التلقائية، التي تسببت في انخفاض حاد سريع بالأسواق الآسيوية.

وعادت الأسواق للاستقرار بعد ذلك لكن الين بقي على طريق تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد في 20 شهرا.

وبلغت نسبة الارتفاع الذي حققه الين في خمسة أسابيع 5.3 في المائة وأصبح بذلك الأفضل أداء بين العملات الكبرى منذ بدايات كانون الأول (ديسمبر) بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار الاقتصاد العالمي.

وانخفض الدولار إلى 104.10 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة التي تتزامن مع قلة في السيولة وهو ما يشكل تراجعا نسبته 4.4 في المائة عن سعر الفتح البالغ 108.87 ين وأدنى قراءة له منذ آذار (مارس) 2018.

وسجل الين 107.57 ين للدولار في أحدث معاملاته منخفضا 1.2 في المائة عن الإغلاق السابق، وعند أدنى مستوياتها للجلسة، كانت العملة منخفضة أكثر من 6.5 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة.

وأدى ارتفاع الين أمام الدولار لارتفاعه أيضا أمام عملات أخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 96.559 في حين صعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1368 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6963 دولار أمريكي بعد أن وصل إلى 0.6715 دولار وهو أدنى مستوى له في نحو عشر سنوات.