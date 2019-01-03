شركات الأدوية ترفع أسعارها على المرضى مع دخول العام 2019

استهلت شركات الأدوية عام 2019 برفع أسعار أكثر من 250 صنفا دوائيا في الولايات المتحدة من بينها عقار هوميرا الأكثر مبيعا في العالم. ووفقا لبيانات من ركس سيفينغز سولوشنز التي تساعد برامج الصحة وأصحاب الأعمال على البحث عن الأدوية الأقل تكلفة فقد بلغ متوسط الزيادة على مئات المنتجات الدوائية نحو 6.3% وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الزيادات وصلت إلى 10% على ما يقرب من 20 منتجا دوائيا.

وتأتي الزيادات على الرغم من توقعات أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بأن تشهد أسعار الأدوية انخفاضا. وذكرت رويترز في أواخر العام الماضي أن نحو 30 شركة لصناعة الأدوية أبلغت وكالات كاليفورنيا بأنها تنوي زيادة السعر المعروض للدواء. وأعلنت شركة فايزر بالفعل عن خططها في وقت لاحق من هذا الشهر لاستئناف ممارستها لرفع أسعار الأدوية وزيادة قائمة الأسعار على 41 من العقاقير الطبية. وكانت الشركة قد تراجعت الصيف الماضي عن تطبيق بعد الزيادات بسبب ضغوط من الرئيس ترامب. وعلى الرغم من الزيادات فإنها تعد أقل بنسبة الثلث عن الزيادات التي طبقت العام الماضي.