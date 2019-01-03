ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم في كوريا الجنوبية استمرار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية فوق مستوى 20 مليار دولار للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغت خلال العام الماضي 26.9 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 17.2% لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن قيمة الاستثمار الفعلي للشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 20.9% سنويا إلى 16.39 مليار دولار، مضيفة أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 20 مليار دولار سنويا منذ .2015

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق من الاتحاد الأوروبي 8.92 مليار دولار ومن الولايات المتحدة 5.88 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات القادمة من الصين 2.74 مليار دولار ومن اليابان 1.3 مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات 15.58 مليار دولار وفي التصنيع 10.05 مليار دولار.