الليرة التركية تتراجع 1% مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة أمام الدولار اليوم، تمشيا مع انخفاضات واسعة النطاق مقابل العملة الأمريكية في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.

وفي الساعة 0540 بتوقيت جرينتش كانت الليرة، التي لامست لفترة وجيزة مستوى 6.4486 خلال الليل، عند 5.4500 للدولار، لتضعف عن إغلاق أمس الأربعاء البالغ 5.3952. وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.