نشاط شرائي يمحو خسائر الأسهم السعودية.. وترقب لـ 3 عوامل محفزة للسوق

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتواصل تداولاتها دون 7800 نقطة وتغلق عند 7790 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.1 في المائة فاقدة سبع نقاط. جاءت تداولات منخفضة للجلسة الرابعة دون ملياري ريال في سلوك لم تشهده السوق منذ ثماني سنوات تقريبا، حيث تتراجع السيولة لعدة جلسات متتالية.

ورغم ذلك الأداء، إلا أن هناك نشاطا شرائيا قلص معظم خسائر السوق قبل الإغلاق، لكن مع ضعف السيولة ستبقى الإشارات الجيدة وغيرها أقل أهمية.

فنيا السوق تحافظ على متوسط 21 يوما، ومن المهم الاستمرار للمحافظة عليه واستمرار وتيرة الشراء لتخطي متوسط 200 يوم لكي يجذب أداء السوق سيولة إضافية. الإفصاحات السنوية والتوزيعات النقدية والانضمام للمؤشرات الدولية عوامل ستحفز السوق خلال المدى القصير.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7798 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7765 نقطة فاقدا 0.42 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7790 نقطة فاقدا سبع نقاط بنسبة تغير طفيفة.

وارتفعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 63 مليون ريال لتصل إلى 1.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 22 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 6 في المائة بنحو 3.8 مليون سهم متداول، لتصل إلى 66 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.12 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة لتصل إلى 76 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات واستقرت "الأدوية" وتراجعت البقية، حيث تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.3 في المائة.

وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.46 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.38 في المائة، وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 426 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 21.80 ريال، يليه "الصادرات" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 89.10 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 15.88 ريال.

وتصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال، يليه "سايكو" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 11.56 ريال، وحل ثالثا "سبكيم العالمية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 19.46 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 258 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الأسماك" بنسبة 9 في المائة بتداولات 160 مليون ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 7 في المائة بتداولات 118 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية