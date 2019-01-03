«نمو» ترتفع 50 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2567 نقطة رابحة 50 نقطة. وارتفعت قيم التداول 23 في المائة بنحو 431 ألف ريال لتصل إلى 2.3 مليون ريال، بمعدل 6.2 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 27 في المائة بنحو 30 ألف سهم لتصل إلى 142 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.85 في المائة.

أما الصفقات ارتفعت 38 في المائة بنحو 100 صفقة لتصل إلى 363 ألف صفقة. تراجع سهم "ريدان" وحيدا بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 14.42 ريال، مقابل ارتفاع أربعة أسهم تصدرها "بحر العرب" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 21.36 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 57 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 371 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 264 ألف ريال.