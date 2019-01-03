قطارات «سار» تنقل 10 ملايين طن من المعادن في 2018 .. ربع حمولات 7 أعوام

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن انتهائها من نقل أكثر من عشرة ملايين طن من المعادن خلال العام الماضي 2018، ما يعكس أهمية مشاريع السكك الحديدية والنقل العام في المملكة حاليا.

وأوضحت الشركة لـ "الاقتصادية"، أن بهذا الرقم تكون الشركة قد نقلت أكثر من 40 مليون طن منذ بدء عمليات النقل في 2011، وبذلك "يكون عام 2018 قد شكل نحو 25 في المائة من حمولات سبعة أعوام".

وتكمن القيمة النوعية لمشاريع شبكات الخطوط الحديدية والنقل العام كالمترو، في الناتج الاقتصادي الإجمالي للمملكة من خلال خدمات الدعم اللوجيستي التي تقدمها القطارات لمختلف النشاطات التجارية والصناعية والتنموية، إضافة إلى ما تقوم به من تطوير لخدمات نقل الركاب بتقديم حلول إضافية آمنة ومريحة.

ومع تكامل هذه المشاريع وتحقيقها أهدافها التشغيلية المستقبلية التي تتطلع إليها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" على مستوى نقل الركاب إلى جانب النقل الثقيل للمعادن؛ تبرز القيمة النوعية التي سيضيفها دخول هذه الخطوط الحديدية كإحدى وسائل النقل المهمة والحيوية في المملكة.

وبحسب "سار"، فإن عوائد استخدام الخطوط الحديدية في المملكة تتركز على ستة محاور رئيسة: بداية بترشيد كفاءة الطاقة وحماية البيئة، تنمية المجتمع وتقديم حلول جديدة في خدمات نقل الركاب، تقليل الاعتماد على الشاحنات في النقل، تقديم حلول نقل ذات كفاءة عالية تواكب احتياجات مختلف القطاعات وتعزز من قدرتها التنافسية، تمكين المملكة من الاستفادة من موقعها الجغرافي على خريطة العالم في تحقيق قيمة اقتصادية، وتحفيز البرامج والنشاطات التنموية المتعددة في مختلف مناطق المملكة على امتداد الشبكة.

وأشارت "سار" إلى أن شبكة الخطوط الحديدية القائمة حاليا، وكذلك التي يجري تنفيذها مستقبلا، تسهم في تقديم حلول نقل للركاب بين عدد من مناطق المملكة تتميز بالسرعة والأمان والراحة من خلال قطارات تم تصنيعها ومحطات صممت لتواكب احتياجات النقل في المملكة، وتوفير وسيلة نقل ذات كفاءة عالية من حيث الطاقة الاستيعابية والأمان لشحن البضائع والمنتجات بين مختلف الأسواق المحلية على امتداد الشبكة وبسعر منافس.

وتسهم تلك القطارات في توفير فرص ومجالات عمل للشباب السعودي في مجالات الخطوط الحديدية في مختلف مناطق المملكة على امتداد الشبكة، حيث تولت الشركة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني إنشاء معهد متخصص لتأهيل الشباب السعودي في عدد من الوظائف المتخصصة ضمن صناعة الخطوط الحديدية بهدف توطينها ونقل تقنياتها المختلفة، وتكوين فرص للاستثمار في نشاطات التوريد والصيانة والتشغيل لدعم مرافق الخطوط الحديدية.

وبينت الشركة، أن الخطوط الحديدية التي تمتلكها الشركة، وكذلك التي نفذتها وتنفذها الشركة مع اكتمالها، ستمكن من ربط عدد من مناطق المملكة والموانئ على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر، وتحفيز البرامج والنشاطات التنموية المتعددة في مختلف مناطق المملكة على امتداد الشبكة.

كما تسهم شبكة الخطوط الحديدية والحركة المترتبة على تشغيلها في المجال الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي التي ستنشأ في مختلف المناطق الواقعة على امتداد الشبكة، في فتح مجالات استثمارية جديدة على مستوى المنشآت المتوسطة والصغيرة للعمل ضمن نشاطات داعمة للقطاعات الكبرى القائمة، وتوفير مجالات وفرص عمل جديدة للشباب السعودي في تلك المناطق، وتشجيع توزيع الانتشار السكاني بين عدد أكبر من المناطق كنتيجة لفرص الاستثمار والتوظيف الناتجة.

ووفقا لـ "سار"، تساعد شبكات الخطوط الحديدية على دفع عجلة التنمية العمرانية في تلك المناطق لمواكبة النمو السكاني فيها، تخفيف العبء عن المدن الرئيسية بانتقال عدد من النشاطات والصناعات إلى مناطق أخرى، فضلا عن دعم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تقديم خدمات أفضل للمستفيدين كنتيجة لتحسين وضع الانتشار السكاني بين عدد من المناطق، تشجيع قطاع السياحة للاستثمار في تطوير مرافق السكن والترفيه كنتيجة لزيادة النشاط السكاني والتجاري في تلك المدن. وحول خطط "سار" المستقبلية للتوسع في قطاع النقل، أشارت شركة "سار"، إلى أنها مرتبطة بـ "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى ربط مدن في كافة المناطق بشبكة سكك حديدية، الشمال بالشرق والغرب والجنوب.

وحول دور "سار" في تطوير مفهوم النقل العام، أوضحت الشركة أنها تسعى إلى تطوير مفهوم النقل العام من خلال عدة سبل من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ توقيعها خلال 2018، اتفاقية التعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية "تطوير"، تتضمن تصميم محتوى وبرنامج توعوي تثقيفي متكامل يضاف إلى المناهج الدراسية حول ثقافة القطارات والمحافظة على الممتلكات العامة، وذلك بهدف رفع الوعي والتثقيف في مجال السكك الحديدية لدى طلاب وطالبات المدارس.