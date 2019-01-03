هيئة التجارة الخارجية .. دعم للمستثمرين وإنعاش لحجم المبادلات

أوضح اقتصاديون، أن إنشاء هيئة مستقلة للتجارة الخارجية، سيعمل على إنعاش حجم المبادلات ودعم المستثمرين السعوديين للتوسع عالميا وتوفير بيئة عمل داعمة لهم.

وقال محمد العمران؛ محلل اقتصادي، "إن الهيئة ستكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية للمملكة مع بقية دول العالم، ما يساعد على تنمية حجم المبادلات التجارية مع أهم الشركاء التجاريين والوصول إلى أرقام قياسية جديدة في جانب التصدير تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وغير الحكومية".

وأضاف العمران، أن "أهمية وجود هذه الهيئة تأتي في هذا الوقت بسبب تنامي حجم التبادلات التجارية الدولية وتعقدها، ويجعل العمل مؤسسيا ومنظما تحت مظلة الهيئة الجديدة".

وأكد العمران، أنه لا شك أن المستفيد الأكبر من إنشاء الهيئة الجديدة هو القطاع الخاص السعودي الذي يعتمد في نشاطه على تصدير منتجاته إلى خارج المملكة، وهذا يعني دعما جديدا للقطاع الخاص في المملكة إلى جانب مجموعة كبيرة من المحفزات قدمتها الدولة أخيرا لهم ليلعب دورا قياديا في الاقتصاد الوطني.

من ناحيته، قال زياد البسام عضو مجلس إدارة غرفة جدة، "إن لإنشاء هيئة مستقلة للتجارة الخارجية أهمية كبيرة في دعم قطاع الأعمال، خاصة أن التوجه المقبل أن يكون التركيز على تنمية الصادرات بشكل كبير".

وأردف البسام، أن "وجود هيئة مستقلة سيعمل على توسع العمل وطرح فرص للمستثمرين محليا وخارجيا، وإيجاد بيئة عمل داعمة تذلل المعوقات، بهدف تقليل الاعتماد على النفط".

من جانبه، أكد عبدالرحمن الجبيري المحلل الاقتصادي، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية سيعزز من كفاءة التبادل التجاري وتنمية المسارات المتعلقة بالصادرات والواردات ويرفع من كفاءة المحتوى المحلي وحمايته وإثبات حضوره في القيم السلعية والخدمية العالمية، ما سيؤدي إلى ارتفاع في مؤشرات الأداء في الميزان التجاري والناتج المحلي الإجمالي وتعاظم بقية المؤشرات الاقتصادية وترابطها مع بعضها البعض.

وقال "إنه بانطلاق هذه الهيئة فإن المجال سيكون مواتيا لتدفق الاستثمارات ومعالجة القضايا والممارسات الضارة ووضع الأطر القانونية لحل أي معوقات بمرونة وسرعة عالية وتسهيل أساليب الاستيراد والتصدير في ظل الحراك الاقتصادي المرن الذي تشهده المملكة الذي يتطلب معه مواكبة مرنة أيضا في كافة المجالات".

وتابع أن "ما تتمتع به المملكة من عمق استراتيجي من خلال موقعها الجغرافي الرابط بين قارات العالم وتوالد الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وأهميتها في منظومة دول العشرين ومنظمة التجارة العالمية سيمهد الطريق أمام الهيئة في تعزيز تلك المكاسب وترسيخ هذا العمق والمكانة بوسائل وأساليب أوسع تنظيما وأشمل أداء".

وبيّن الجبيري، أن مهام الهيئة ستتضمن أيضا حزمة من المسؤوليات التي تصب في حماية المنتجات الوطنية والمفاوضات والاتفاقات الخارجية وتقديم الدعم للمصدرين والمستوردين والتنسيق مع كافة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة وتطوير السياسات التجارية، الذي من شأنه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما ضمن اتجاهاتها المختلفة.