سويسرا .. ضريبة تذاكر الطيران تفلت من «بعبع» الاحترار المناخي

يبدو أن المناخ التشريعي السويسري لا يتقبل استخدام "بعبع" احترار المناخ العالمي كذريعة لفرض ضريبة جديدة على بطاقات السفر بالطائرات.

بهذا الموقف، تكون السلطة التشريعية قد منحت في عشية العام الجديد، هدية للسويسريين أكثر قيمة من تلك التي يتبادلونها أو يتلقونها من الأقارب.

ففي آخر جلسة عقدها مجلس النواب قبيل نهاية عام 2018، رفض المجلس بأغلبية 93 صوتا ضد 88 وامتناع ثمانية عن التصويت اقتراحا يدعو إلى فرض ضريبة على تذاكر الطيران للتعويض عن تأثير الحركة الجوية في المناخ العالمي.

لكن المسألة لم تُحسم بعد، حيث سلم مجلس النواب الملف إلى مجلس المقاطعات، أو ما يُسمى بمجلس الشيوخ لمناقشته في 2019.

وجاء اقتراح الضريبة على أساس أنه في الوقت الذي تفرض فيه الحركة الجوية تأثيرات سلبية كبيرة في المناخ، فإن صناعة الطيران لا تتأثر بالتدابير الرامية إلى مكافحة الاحترار العالمي، علاوة على أن تأثير النقل الجوي يمثِّل أكثر من 18 في المائة من التأثير الذي يسببه الإنسان في المناخ.

"الرسوم التحفيزية هي الحل"، حسب قول النائبة، ليزا مازونه، من حزب الخضر "جنيف" في دفاعها عن فرض الضريبة.

وقالت "إن السويسري يسافر مرتين أكثر من سكان البلدان الأوروبية المجاورة وبأسعار رخيصة للغاية". غير أن نواب معارضين أكدوا أن إضافة ضريبة إلى بطاقات السفر لن تفعل شيئا أكثر من إضعاف الشركات السويسرية في مواجهة المنافسة الأجنبية.

وحذر النائب كريستيان إيمارك من حزب اتحاد الوسط اليميني، بالقول "لا ينبغي تحميل القارب أكثر من طاقته".

وبموجب المقترح، كانت الضريبة ستُجبى في وقت مبكر من عام 2022. وكان من الممكن أن ترتفع إلى 30 فرنكا "المبلغ نفسه بالدولار تقريبا" كحد أقصى للرحلات الجوية في أوروبا و50 فرنكا للرحلات العابرة للقارات.

وفي مناقشته قانون ثاني أوكسيد الكربون الذي يجب أن يمكن سويسرا من الامتثال للالتزامات الواردة في اتفاق باريس، بحث المجلس حصة التعويض عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي ينبغي أن يدفعها مستوردو الوقود المحليون.

وسيُطلب من متعهدي المرافق وشركات الطيران أن يدفعوا إلى الحكومة الاتحادية 125 فرنكا للطن الواحد من ثاني أوكسيد الكربون. وكانت الحكومة قد تنبأت بمبلغ 220 فرنكا.

وقسم المجلس مبلغ الجزاءات المفروضة على مستوردي الوقود الذين لا يستوفون بالتزاماتهم في التعويض عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وبهذا تصبح الغرامة 160 فرنكا للطن الواحد من ثاني أوكسيد الكربون غير المعوض.

وطالب نواب بأن يعوض مستخدمو أنواع الوقود المتجدد ما لا يقل عن 5 في المائة من الانبعاثات، غير أن المقترح تلقى رفضا بالتصويت. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين. وحدد المجلس ثمانية سنتات كحد أقصى لزيادة اللتر الواحد. وسعى نواب لتحديد الزيادة بخمسة سنتات، غير أن آخرين رفعوا سقف الزيادة إلى 13 سنتا.

وإذا كان الهدف لا يزال تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بـ 1990، فقد تخلى المجلس لتوه عن هدفه المتمثل في تحديد هدف ثابت للتخفيض في سويسرا.

واقترحت الحكومة أن تكون النسبة 60 في المائة. واستبدل المجلس أيضا أهداف التخفيض في القانون، إذ لا ينبغي أن يتجاوز نفث سيارات الركاب الجديدة متوسط 95 جراما من ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر بين 2021 و2024.