أكبر 3 شركات اتصالات تقاضي ألمانيا بسبب مزايدة ترددات الجيل الخامس

تتعرض قواعد مزايدة بيع ترددات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في ألمانيا لهجوم عنيف من أكبر ثلاث شركات للاتصالات السلكية في البلاد، التي اعتبرت القواعد غير معقولة وتهدد قيمة هذه الشركات.

وأقامت الشركات الثلاث، وهي "دويتشه تيليكوم" و"فودافون جروب" و"تيليفونيكا"، دعاوى قضائية ضد الحكومة الألمانية، مع اقتراب انتهاء مهلة الاشتراك في المزايدة أواخر الشهر الماضي.

وتقول الشركات الثلاث إن القواعد الحاكمة لبيع نطاقات تردد شبكات الاتصالات اللاسلكية فائقة السرعة مرهقة للغاية وتتجاوز قيمة الترددات المطروحة للبيع.

كما تقول الشركات الثلاث إنه من المستحيل تنفيذ الاشتراطات الحكومية التي تتضمن تغطية 98 في المائة من المنازل والطرق السريعة والطرق الاتحادية بخدمة الاتصال فائق السرعة التي تصل إلى 100 ميجابايت/ثانية بنهاية عام 2022. كما أن هذه القواعد تلزم الشركات الكبرى بالسماح للشركات الصغيرة باستخدام شبكاتها، دون ضخ أي استثمارات مباشرة.

وقال "أندرياس ميدل"، المتحدث باسم "دويتشه تيليكوم"، القول إن قواعد المزايدة "تتجاوز حدود المعقول"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن نظيرتها "بلومبرج".

في المقابل، فإن الحكومة الألمانية تضغط من أجل تسريع وتيرة انتشار شبكات الجيل الخامس للاتصالات اللا سلكية، لكي تتيح التوسع في نقل البيانات وتوفير مزيد من فرص الأعمال الجديدة في ألمانيا.

وترى حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تكنولوجيا الجيل الخامس تمثل عاملا مساعدا لمساعدة شركات مثل "دايملر" و"سيمنز" في تشغيل مصانعها بالتكنولوجيا الرقمية.

ويتوقع وزير المالية الألماني "أولف شولتز" وصول حصيلة المزايدة إلى خمسة مليارات يورو (5.7 مليار دولار) بحسب ما نقلته صحيفة "هاندلسبلات" عن مصادر في الحكومة الألمانية.

في الوقت نفسه، فإن الدعاوى القضائية التي أقامتها الشركات الثلاث يمكن أن تؤدي إلى تأخير إجراء المزايدة المقرر إجراؤها في الربع الثاني من العام الحالي. وتمتلك الحكومة الألمانية أكثر من 30 في المائة من أسهم "دويتشه تيليكوم" باعتبارها أكبر مساهم فيها.

وكانت المزايدة التي نظمتها الحكومة الإيطالية لبيع ترددات الجيل الخامس من شبكات الاتصالات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حققت إيرادات بلغت 6.55 مليار يورو (7.6 مليار دولار) وهو ما يزيد على ضعف الحصيلة التي كانت استهدفتها الحكومة.

واستمرت المزايدة 14 يوما، وتركزت العروض على التردادات 3.7 جيجاهيرتز بحسب بيان وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، حيث جمع هذا الجزء من نطاقات الترددات فقط 4.35 مليار يورو.

كانت "بلومبرج" ذكرت في وقت سباق أن شركة "تيليكوم إيتاليا" المحتكر السابق للاتصالات الهاتفية في إيطاليا، كشفت أنها استثمرت 2.4 مليار يورو في هذه المزايدة.