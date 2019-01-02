أسهم أوروبا تبدأ عام 2019 على انخفاض

استأنفت الأسهم الأوروبية خسائرها في أول أيام التداول لعام 2019 الأربعاء مع استمرار المخاوف بشأن النمو العالمي والحروب التجارية وعدم الاستقرار السياسي في السنة الجديدة، وسعى المستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن في الأسهم التي بها قدر أقل من المخاطرة.

وبينما تضررت المعنويات بالفعل من بيانات مخيبة للآمال من الصين، أظهرت مسوح حديثة أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو زاد بالكاد في نهاية 2018 في تباطؤ واسع النطاق.

وأغلق مؤشر أسهم منطقة اليورو منخفضا 0.3 بالمئة، بينما نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعدما قلص خسائره التي مني بها في وقت سابق مع صعود وول ستريت.

