انكماش في المصانع الصينية لأول مرة منذ 19 شهرا

أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع في الصين انكمش لأول مرة منذ 19 شهرا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مع استمرار تراجع الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير، ما يشير إلى بداية ضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019.

وبحسب "رويترز"، فإن هذه القراءة المتشائمة تتماشى إلى حد كبير مع مسح رسمي نشرت نتائجه الإثنين الماضي، وأظهر الضغوط المتنامية على قطاع الصناعات التحويلية الصيني، وهو مصدر رئيسي للوظائف. وتعزز هذه النتائج الآراء التي ترى أن الاقتصاد يفقد مزيدا من قوته الدافعة.

وانخفض مؤشر تسايشن (ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية) في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الذي نشرت قراءته أمس، إلى 49.7 من 50.2 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، ليسجل أول انكماش منذ أيار (مايو) 2017.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاضا طفيفا عن تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 50.1، بما يزيد قليلا على مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وانخفضت الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر على النشاط في المستقبل، لأول مرة في عامين ونصف العام، حيث أعلنت الشركات تباطؤ الطلب رغم بعض الخصومات السعرية. وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي.

وفي حين ارتفع الإنتاج بعد ركود استمر شهرين، خفضت المصانع الوظائف للشهر الـ62 على التوالي.

أظهر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات أن نشاط المصانع انكمش لأول مرة في أكثر من عامين بفعل ضعف الطلب الداخلي والخارجي أيضا.

وكان تقرير رسمي قد نشر الإثنين الماضي قد أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للمرة الأولى في أكثر من عامين، ما يسلط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين، بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019.

ويشير تنامي الضغوط على المصانع إلى استمرار فقد الزخم في الصين، ما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ولا سيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي - الذي يوفر أول نظرة على اقتصاد الصين كل شهر - إلى 49.4 في كانون الأول (ديسمبر) 2018، لينزل عن مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات الإثنين الماضي.

وهذا أول انكماش منذ تموز (يوليو) 2016 وأضعف قراءة منذ شباط (فبراير) 2016.

ومن المتوقع أن تتخذ الصين مزيدا من إجراءات دعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة لتضاف إلى مبادرات العام الحالي. وقد يوقد تباطؤ طويل للقطاع الصناعي، الحيوي للوظائف، شرارة خطوات جديدة لتنشيط الطلب المحلي.

وتراجع المؤشر الفرعي لمجمل ناتج المصانع إلى 43.3 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 46.4، ما يشير إلى استمرار الضغوط على أرباح الشركات.

وتواصل ضعف طلبيات التوريد الجديدة - وهي مؤشر على النشاط في المستقبل - ما يعزز وجهة النظر بأن أوضاع الشركات في الصين من المرجح أن تشهد مزيدا من التدهور قبل أن تتحسن.

وانكمش مؤشر فرعي لإجمالي الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في عام على الأقل، حيث هبط إلى 49.7 وسط استمرار ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، ونزل مؤشرها الفرعي إلى 46.6 من 47.0.

في المقابل، شهد قطاع الخدمات تحسنا متواضعا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي بالقطاعات غير التصنيعية إلى 53.8 من 53.4.

وتشكل الخدمات أكثر من نصف الاقتصاد الصيني. وتقول بكين إنها ما زالت تتجه صوب تحقيق هدفها لنمو بنحو 6.5 في المائة انخفاضا من 6.9 في المائة في 2017 لكن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في 2019.

ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 6.2 في المائة في 2019 وهو ما سيظل قويا بالمعايير العالمية لكن الأضعف للصين في نحو 30 عاما.