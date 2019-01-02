أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية انكماش قطاع التصنيع في إيطاليا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى اقتراب ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا من موجة ركود ثانية.

وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في إيطاليا الصادر عن "آي.إتش.إس ماركيت" عن الشهر الماضي 49.2 نقطة، في حين توقع المحللون تراجع المؤشر إلى 48.4 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء إلى أن إيطاليا تضررت خلال العام الحالي من خطط الإنفاق الكثيف للحكومة الشعبوية، وهو ما أثار خلافات حادة مع الاتحاد الأوروبي وأدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الإيطالية.

وأشار تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" إلى تراجع المؤشر الفرعي للأعمال في إيطاليا إلى أقل مستوياته منذ ست سنوات، في حين تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات. واستمر تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، مما أدى إلى تراجع مؤشر الإنتاج في قطاع التصنيع.