ارتفاع عدد العاملين في ألمانيا إلى 44.8 مليونا

كشفت إحصاءات رسمية في ألمانيا اليوم الأربعاء أن متوسط عدد العاملين في البلاد خلال عام 2018 بلغ 44.8 مليون شخص، وهو أكبر رقم يحققه الاقتصاد الألماني وهو الأكبر في أوروبا منذ إعادة توحيد شطري البلاد.

واستند مكتب الإحصاء الاتحادي ومقره مدينة فيسبادن في إعلانه لهذه الأرقام على حسابات أولية.

وقال المكتب إنه على الرغم من ارتفاع متوسط الأعمار في المجتمع الألماني، فإن عدد العاملين في البلاد ازداد بنسبة 1.3 في المئة خلال هذا العام ليصل أعلى مستوى له منذ عام .1991

وقد عوضت الاستفادة من النسبة الأكبر من الألمان في سن العمل وتدفق العاملة الوافدة إلى ألمانيا التأثير السلبي لارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الألماني.

وأوضح المكتب أن عدد العاملين ارتفع بمقدار 638.000 في عام 2018 ، ليتجاوز حاجز ال 40 مليون شخص للمرة الأولى ، وفي الوقت نفسه يُظهر الوضع الجيد لسوق العمل في البلاد من خلال انخفاض عدد الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص إلى 4.22 مليون، ليحقق أدنى مستوى له منذ عام 2003