هيونداي" و"كيا" ترفعان هدف المبيعات رغم تراجعه في عام 2018

رفعت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية للسيارات وشركة "كيا موتورز" الفرعية التابعة لها هدف مبيعاتهما المشتركة لعام 2019 ، على الرغم من ضعف المبيعات في الولايات المتحدة والصين العام الماضي. وذكرت الشركة اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تتمكن الشركتان من بيع 6ر7 مليون سيارة هذا العام بعد أن فشلتا في الوصول إلى هدف 55ر7 مليون وحدة مباعة العام الماضي. وكانت خامس أكبر شركة للسيارات في العالم قد باعت ما يقرب من 4ر7 مليون سيارة في عام 2018، بارتفاع عن 25ر7 مليون العام الذي سبقه. وتشمل تحديات شركة "هيونداي" لعام 2019 تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة الحمائية، طبقا لما ذكره نائب الرئيس التنفيذي، شونج إيوي سون في كلمة له للموظفين. وأضاف "داخليا، نواجه العديد من المهام التي تمثل تحديا مثل تحقيق استقرار في النشاط في أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بينما نعزز في الوقت ذاته استجابتنا لدفع النمو المستقبلي".