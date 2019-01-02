"العدل" : المحاكم الجزائية تصدر 56 ألف حكم خلال الربع الأول بارتفاع 22 %

كشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل أن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1440 بلغت 56297 بارتفاع قدره 22% مقارنة بالأحكام الصادرة خلال الفترة نفسها للعام الماضي 1439 حيث أصدرت آنذاك 46284 حكما. وبحسب المنصة فقد تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصداراً للأحكام خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي بعدد 15800 حكم تلاها مكة المكرمة بعدد 13595 حكما ثم الشرقية بعدد 6392 حكما فيما سجلت محاكم منطقة عسير عدد 4875 حكما.

وجاءت جازان في المرتبة الخامسة بعدد 3399 حكما تلاها المدينة المنورة بعدد 3269 حكما ثم القصيم بـ 1802 حكم فيما أصدرت المحاكم الجزائية في تبوك 1700 حكم خلال الفترة. وسجلت المحاكم الجزائية بالجوف 1504 أحكام تلاها نجران بعدد 1267 حكما ثم الباحة 1015 حكما ثم حائل بعدد 883 حكما فيما أصدرت محاكم الشمالية عدد 796 حكما. مسجلة الأقل في قائمة المناطق خلال الفترة. وشملت القضايا التي صدرت فيها الأحكام دعاوى إتلاف ممتلكات وتشهير وتصديق إقرار بالتنازل عن حق خاص وتنازل عن الضرر البدني وسريانه دعاوى مضاربة وإتهام بالسرقة وإيذاء الغير ودعوى حرابة وخيانة أمانة "مشتركة" ومحاولة قتل أو إيذاء نفسه ودعاوى القتل ودعاوى ترويج مخدرات ودعاوى سب وشتم وغيرها من الدعاوى. إلى ذلك قفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية وفق توجيهات الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء التي تستهدف تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.