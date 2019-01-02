الجنيه الاسترليني يتراجع بفعل مخاوف انفصال بريطانيا

تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء متخليا عن بعض المكاسب التي حققها في الأسبوع الحالي، حيث لم تبدد مسوح قوية بخصوص نشاط المصانع المخاوف المتنامية بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشف مسح أن المصانع البريطانية عززت مخزوناتها في ديسمبر كانون الأول مع استعدادها لتأخيرات محتملة على الحدود بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال أقل من ثلاثة شهور.

وفي السوق الفورية، نزل الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2689 دولار. وزادت العملة البريطانية أكثر من واحد بالمئة خلال معاملات يوم الاثنين.

وانخفض الاسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمئة إلى 90 بنسا لليورو.