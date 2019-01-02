نشاط المصانع الصينية ينكمش في ديسمبر لأول مرة في 19 شهرا

أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع في الصين انكمش لأول مرة منذ 19 شهرا في ديسمبر مع استمرار تراجع الطلبيات المحلية وطلبيات التصدير مما يشير إلى بداية ضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019. وتتماشى هذه القراءة المتشائمة إلى حد كبير مع مسح رسمي نشرت نتائجه يوم الاثنين وأظهر الضغوط المتنامية على قطاع الصناعات التحويلية الصيني وهو مصدر رئيسي للوظائف. وتعزز هذه النتائج الآراء التي ترى أن الاقتصاد يفقد المزيد من قوته الدافعة. وانخفض مؤشر تسايشن - ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر الذي نشرت قراءته اليوم إلى 49.7 من 50.2 في نوفمبر ليسجل أول انكماش منذ مايو 2017.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا طفيفا عن نوفمبر إلى 50.1 بما يزيد قليلا على مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وانخفضت الطلبيات الجديدة، وهي مؤشر على النشاط في المستقبل لأول مرة في عامين ونصف العام حيث أعلنت الشركات تباطؤ الطلب رغم بعض الخصومات السعرية. وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي. وفي حين ارتفع الإنتاج بعد ركود استمر شهرين، خفضت المصانع الوظائف للشهر الثاني والستين على التوالي. أظهر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات أن نشاط المصانع انكمش لأول مرة في أكثر من عامين بفعل ضعف الطلب الداخلي والخارجي أيضا.