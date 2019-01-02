تشيلسي يدفع 73 مليون دولار لدوتموند من أجل الأمريكي بوليسيك

أعلن بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء أن تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقد مع لاعبه كريستيان بوليسيك لكن صانع اللعب الأمريكي سيبقى حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الاعارة في الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني. وقال دورتموند في بيان إن تشيلسي دفع 64 مليون يورو (73.2 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عاما. وقال مايكل تسورك المدير الرياضي في دورتموند "كان حلم كريستيان الكبير دائما اللعب في الدوري الممتاز". وتابع "الأمر يرجع بالقطع إلى أصوله الأمريكية ولذلك لم ننجح في تمديد تعاقده. "بسبب هذه الخلفيات ومع انتهاء تعاقده في 2020 قررنا قبول عرض تشيلسي المالي السخي".
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