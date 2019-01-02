متوسط سعر خام دبي يهبط في ديسمبر لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017

قال متعاملان في السوق اليوم الأربعاء إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس للتسعير بلغ 57.318 دولار للبرميل لشهر ديسمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2017.

كما عدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا اعتبارا من أكتوبر، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وتحدد متوسط السعر المرجعي لأسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى آسيا تحميل ديسمبر عند 57.324 دولار للبرميل، والذي استند في جزء منه إلى متوسط سعر قدره 57.33 دولار للبرميل ببورصة دبي للطاقة في ديسمبر.