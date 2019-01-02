ارتفاع إنتاج روسيا اليومي من النفط في ديسمبر

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في ديسمبر، ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 48.442 مليون طن مقارنة مع 46.532 مليون في نوفمبر.

وبلغ إنتاج الغاز 67.04 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.16 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 62.67 مليار متر مكعب في نوفمبر.