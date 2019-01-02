"هيونداي روتيم" تفوز بعقد توريد 48 عربة مترو أنفاق إلى مصر

أعلنت شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء فوزها بعقد توريد 48 عربة مترو للخط الثاني لمترو الأنفاق في القاهرة بقيمة 150.8 مليار وون (135.3 مليون دولار).

ويتضمن العقد توريد هذه العربات حتى عام 2021، حيث ستكون "هيونداي روتيم" مسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة هذه العربات حتى عام .2031

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الشركة الكورية الجنوبية كانت قد فازت في عام 2012 بعقد لتوريد 180 عربة مترو للخط الأول من شبكة مترو أنفاق مصر إلى جانب 265 قطارا للخط الثالث.

وقالت الشركة "بهذه الصفقة ، تمكنت الشركة من تزويد الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق في القاهرة بقطارات الشركة، ويعود الفضل الى خبراتها في مصر والثقة المتبادلة مع الجانب المصري، وتتطلع الشركة الى كسب موقف إيجابي في صفقات قادمة.

يذكر أن الـ 48 عربة ستشكل 6 قطارات، حيث يتكون القطار الواحد من 8 عربات، ويسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.