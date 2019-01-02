"فيتش" تتوقع تراجع معدل نمو اقتصاد فيتنام إلى 6.5%

أصدر مركز "فيتش ماكرو ريسيرش" لدراسات الاقتصاد الكلي والتابع لمؤسسة "فيتش جروب" للتصنيف الائتماني والاستشارات الاقتصادية توقعاته بشأن أداء اقتصاد فيتنام خلال العام الحالي.

وذكر المركز أنه يتوقع تراجع معدل نمو اقتصاد فيتنام خلال العام الحالي إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أنه رغم ذلك سيظل من أسرع اقتصادات آسيا نموا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المركز القول إن نمو الاقتصاد الفيتنامي سيعاني خلال العام الحالي من استمرار النزاعات التجارية العالمية وتشديد الظروف المالية في فيتنام.

ويتوقع مركز "فيتش" استمرار قطاع التصنيع كمحرك رئيسي للنمو في فيتنام.