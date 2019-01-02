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أخبار الشركات- محلية

صندوق المشاعر ريت يوزع أرباح نقدية عن النصف الثاني لـ 2018

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مسقط المالية عن توزيع 14,882,400 ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المشاعر ريت للنصف الثاني من عام 2018، عن فترة الاستحقاق من 01/07/2018 وحتى 31/12/2018، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 57,240,000 سهم، بنسبة 2.6% من قيمة الأسهم الاسمية.

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