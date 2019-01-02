صندوق المشاعر ريت يوزع أرباح نقدية عن النصف الثاني لـ 2018

أعلنت شركة مسقط المالية عن توزيع 14,882,400 ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المشاعر ريت للنصف الثاني من عام 2018، عن فترة الاستحقاق من 01/07/2018 وحتى 31/12/2018، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 57,240,000 سهم، بنسبة 2.6% من قيمة الأسهم الاسمية.