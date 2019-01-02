"تصنيع" توقع اتفاقية مرابحة لإعادة تمويل الصكوك بقيمة 2 مليار ريال

وقعت شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك السعودي الفرنسي لغرض إعادة تمويل صكوك الشركة التي تنتهي بتاريخ 21/5/2019.

وتبلغ قيمة لتمويل 2 مليار ريال، وستحصل الشركة على التمويل في 2019-01-01، لمدة 7 سنوات، وسيتم سداد التمويل دفعة واحدة عند تاريخ الاستحقاق النهائي في نهاية مدة التمويل، ويشمل العقد على عدد من الشروط المسبقة لسحب القرض.