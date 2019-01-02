139.8 ألف تأشيرة «تجارية واستثمارية» في 11 شهرا .. تشكل 44 %

بلغ عدد تأشيرات الزيارات التجارية والاستثمارية لرجال أعمال خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، نحو 139.818 تأشيرة، مشكلة 44 في المائة من إجمالي التأشيرات الصادرة خلال الفترة. وشكلت تأشيرات الزيارات التجارية النسبة الأغلب بنحو 139206 تأشيرات، فيما تم استخراج 612 تأشيرة لرجال الأعمال.
وبشأن تأشيرات العمل، بلغ عددها 177.823 تأشيرة مشكلة 56 في المائة من التأشيرات الصادرة من بعثات المملكة في الخارج.
وتقر أنظمة وزارة العمل، بنقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ودعت المواطنين والمقيمين الراغبين في خدمات العمالة المنزلية إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية "مساند"، للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول.
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