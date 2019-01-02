محافظ «الاستثمار»: «مركز التنافسية» خطوة رئيسة لتطوير البيئة

أوضح المهندس إبراهيم العمر؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، يعكس مدى استمرار المملكة في التقدم بخطوات راسخة نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاحات الاقتصادية، ومترجما لأهداف "رؤية المملكة 2030".

وأضاف العمر الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، أن القرار سيسهم في تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بالمشروع، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا.

وبين، أن قرار تنظيم المركز الوطني يأتي ضمن عدة إصلاحات واسعة تنفذها قيادة المملكة، تتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، لتعزيز حركة الأعمال، مبينا أن المركز سيسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، كواحد ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وسيعزز من مكانة المملكة ضمن دول العشرين.

وأشار المهندس العمر إلى أن توجه المملكة حاليا نحو تفعيل وبناء هوية استثمارية موحدة للهيئة تحت شعار "استثمر في السعودية" إلى جانب تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تطوير الفرص الاستثمارية، سيكون له تأثير فاعل على نمو الاقتصاد السعودي، وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية.

وأفاد بأن اللجنة التنفيذية "تيسير" والجهات ذات العلاقة اتخذتا عديدا من الإجراءات خلال الفترة الماضية، استهدفت جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة؛ لتحقيق التقدم والتنوع الاقتصادي، وتعميق الثقة في منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ليتبوأ مكانته كقائد للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق المملكة لمراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.

وفي سياق ذي صلة، قال العمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أبرز 14 إصلاحا لبيئة الأعمال لعام 2018 جاءت في "تسهيل إجراءات بدء وممارسة النشاط التجاري، وتدشين مركز ومنصة مراس، وكذلك إصدار التأشيرات التجارية وتأشيرات رجال الأعمال خلال 24 ساعة، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على خدمة الكهرباء للمنشآت التجارية، وإطلاق برنامج فسح الحاويات خلال 24 ساعة. وأضاف، أن من بين الإصلاحات أيضا، نقل ملكية العقار في 60 دقيقة، وإقرار نظامَي الرهن التجاري والإفلاس، وإطلاق منصة اعتماد، وتعديل نظام الشركات لحماية أقلية المستثمرين، وكذلك إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية لـ9 قطاعات، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

وأكد أنه تم خفض مدد التقاضي وعدد الإجراءات في المحاكم التجارية، وتقديم خدمات رفع الدعاوى والقيد والإحالة والتبليغ في المحاكم إلكترونيا.