مختصون: الحراك الاقتصادي أنعش سوق الصرافة في السعودية

قـــــــال لـــ"الاقتصادية" مختصون، إن التشريعات المستمرة لتنظيم سوق الصرافة والحراك الاقتصادي في السعودية، أسهمت بحد كبير في نمو وانتعاش قطاع الصرافة، مؤكدين أن المراقبة المستمرة أسهمت في تعزيز القطاع المحلي.

وبين الصراف عبدالله الصيرفي المحلل المالي والمختص في النقد، أن عدد محال الصرافة العاملة يجب أن يتناسب مع حجم معاملات المستثمرين والمسافرين والمقيمين ورجال الأعمال والحجاج والمعتمرين، مرجحا نمو الصرافات خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف، أن دولا إقليمية أدركت أهمية التوسع في مجال سوق صرف العملات الأجنبية، وكذلك التحكم في معاملاتها مستقبلا وزادت من فروع مؤسسات وشركات الصرافة ولم تكتف بالمصارف. من جانبه قال خالد العمودي المختص في النقد، إن التنظيمات تصدر منذ عامين بشكل مستمر لتنظيم قطاع الصرافات، بهدف ضبط حركة الأموال ومصادرها، حيث تسهم دائرة مراقبة أعمال الصرافة بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمهنة، بعد استيفاء المتطلبات النظامية والرقابية الجديدة وتطبيق التدابير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وتطبيق التدابير الاحترازية لحماية الشركات من المخاطر وتمويل الإرهاب، وتوفر أنظمة ملائمة للتعرف على جميع العملاء أثناء القيام بعمليات أموال.

وأضاف العمودي أن مهنة الصرافة شهدت اختلافا تنظيميا صاحبته الجولات الميدانية المتكررة التي تقوم بها مؤسسة النقد، وذلك للتأكد من تطبيق المتطلبات النظامية والرقابية علی شركات ومؤسسات الصرافة، تهدف لتأكيد الالتزام بالتعليمات ولإبلاغهم بأي مخالفة للأنظمة قبل اتخاذ قرار إيقاف نشاط معين أو الإيقاف المشروط للمؤسسة أو الشركة أو الإيقاف النهائي لنشاطها ومعاقبة المخالفين، التي تأتي بعد عدة إنذارات للشركة، ويتطلب إعادة الشركة الموقوفة عن العمل، التقدم بطلب لـ "ساما" للحصول علی الموافقة لإعادة نشاط الشركة بعد الالتزام بالمتطلبات.

بدوره أوضح رائد عبدالسلام المختص في النقد، أن التعامل في العملات تتقاطع مع بقية الاستثمارات كونها تعيش تقلبات أسعار للعملات المعومة، وفترات الركود الطويلة، وهي ما تنعكس علی أرباح الصيارفة، إضافة إلى منافسة المصارف للصيارفة، وكذلك أسعار إيجار محال الصرافة، حيث نشأت فجوة في أسعار الإيجار والتقبيل التي ارتفعت من مليون ريال إلی مليوني ريال، وارتفع متوسط تكلفة الإيجار إلی 600 ألف ريال، وتختلف بحسب الموقع.

وأشار إلى أن أهم العوامل التي تؤثر في أداء ومكاسب الصرافات، مرتبطة بعدة عوامل، منها الموقع واسم المؤسسة والمواسم، مبينا أن عددا من الصرافات تحتفظ بأكبر كمية من العملات التي يرتفع الطلب عليها موسميا، ويلعب سعر العملة دورا كبيرا في الأرباح، وتلعب كميات العملة المتوافرة وحجم الطلب الدور الأكبر في حجم الأرباح.