6378 تعديا على أراض حكومية خلال عامين .. عسير الأعلى

رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، 6378 تعديا على أراض حكومية خلال عامي 1438 - 1439هـ.

وقالت لـ"الاقتصادية" إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، إن منطقة عسير حلت في المرتبة الأولى بنحو 1906 تعديات تليها محافظة الطائف بنحو 1154 تعديا وفي المرتبة الثالثة تأتي منطقة الرياض بنحو 799 تعديا.

وأضافت، أن منطقة جازان حلت في المرتبة الرابعة بنحو 418 قضية، ثم حائل خامسا بنحو 415 قضية، ومنطقة تبوك بنحو 329 تعديا، والجوف بنحو 251 قضية.

أما منطقة الباحة، فسجلت الوزارة فيها نحو 232 تعديا، والمنطقة الشرقية بنحو 153 تعديا، ومنطقة القصيم بنحو 125 تعديا، والمدينة المنورة بنحو 123 تعديا، ثم منطقة نجران بنحو 81 تعديا.

وأخيرا جاءت منطقتا مكة المكرمة بنحو 28 قضية والحدود الشمالية بنحو أربعة تعديات.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل على المحافظة على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها لاستخدامها في مختلف المشاريع الحكومية والخدمات والمرافق العامة.

وقالت إنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية للحد من هذه التعديات.

ومن بين برامج الوزارة "المساحة والخرائط"، إذ يهدف إلى تغطية مدن وقرى المملكة بنقاط الإسناد الجيوديسي والخرائط والصور الجوية والفضائية وتوفير المعلومات المكانية. وتتلخص مهامها في اقتراح الخطط والسياسات العامة المتعلقة بالأعمال المساحية وتنظيمها والإشراف على مزاولتها في أجهزة الوزارة المختلفة والقطاع الخاص، فضلا عن توفير الخرائط التفصيلية والطبوغرافية لمدن وقرى المملكة بمقياس رسم 1:500 إلى 1:20000 وإنشاء ورصد نقاط الثوابت الأرضية وتكثيفها وربطها بالشبكة الوطنية في المملكة.

وذلك علاوة على القيام بأعمال المسح الجوي وإنتاج الخرائط لمدن وقرى المملكة وإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بنشاط المساحة وإنتاج الخرائط وإجراء الاتصالات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة.

كما تضمنت المهام، إعداد نظم المعلومات الخاصة بنشاط المساحة والخرائط وتصميم البرامج وإجراء عمليات التشغيل لأجهزة إنتاج الخرائط الرقمية وترقيم قاعدة البيانات المساحية الأساسية لمدن وقرى المملكة كافة بمقياس رسم من 1:500 إلى 1:20000 وإنشاء نظام شامل للمعلومات الجغرافية.