الأسهم السعودية .. رهان على عودة السيولة بإعلان نتائج الشركات والانضمام إلى المؤشرات الدولية

فقدت الأسهم السعودية حاجز 7800 نقطة لتغلق عند 7798 نقطة خاسرة 28 نقطة بـ 0.36 في المائة؛ إذ جاء التراجع بضغط من المصارف بقيادة "الراجحي"، الذي كان أكبر البنوك الداعمة لارتفاع المؤشر في الجلسة السابقة، ليظهر مدى ضعف السيولة في السوق، التي تتداول دون ملياري ريال وبمستويات قريبة من أدنى سيولة مسجلة منذ ثمانية أعوام.

رغم تراجع السيولة اتجه أكثرها إلى سهم "الأسماك" الأكثر تداولا؛ حيث تمت عليه تداولات تفوق تداولات سهمي "سابك" و"الراجحي" مجتمعين، ما يعكس النزعة المضاربية في السوق في ظل الاتجاه الجانبي وضعف السيولة.

عودة السيولة يبدو أنها ستكون مرهونة بظهور نتائج الشركات، والإعلان عن توزيعات نقدية، وظهور مؤشرات على دخول السيولة الأجنبية مع قرب الانضمام الفعلي للسوق إلى المؤشرات الدولية، وتحسن الأداء الفني للسوق؛ حيث تجاوز متوسط 200 يوم عند 7960 نقطة، ستزيد من شهية المخاطرة ما يدفع بمزيد من السيولة للسوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7826 نقطة، حقق مكاسب طفيفة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7795 نقطة فاقدا 0.41 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7798 نقطة فاقدا 28 نقطة بـ 0.36 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 18 في المائة بنحو 365 مليون ريال لتصل إلى 1.6 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 17 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 62 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.11 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 74 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية؛ حيث تصدر المرتفعة "التأمين" بـ 0.38 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ 0.16 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بـ 0.15 في المائة.

تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بـ 1.3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بـ 0.74 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بـ 0.74 في المائة. وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بـ 20 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بـ 19 في المائة بقيمة 332 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بـ 19 في المائة بتداولات 311 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أمانة للتأمين" بـ 9.3 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، يليه "الأهلية" بـ 5 في المائة ليغلق عند 11.86 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بـ 4.9 في المائة ليغلق عند 14.64 ريال.

تصدر المتراجعة "الأسماك" بـ 8.8 في المائة ليغلق عند 71.40 ريال، يليه "الباحة" بـ 4.7 في المائة ليغلق عند 22.56 ريال، وحل ثالثا "المجموعة السعودية" بـ 3.5 في المائة ليغلق عند 22.08 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بـ 17 في المائة بتداولات 275 مليون ريال، يليه "الإنماء" بـ 13 في المائة بقيمة 207 ملايين ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 145 مليون ريال بـ 9 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية