القيادة تهنئ أولي ماورر بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري

بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين ، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.