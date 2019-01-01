الهند تخفض الرسوم الجمركية على واردات زيت النخيل

أفاد إشعار حكومي إن الهند خفضت الرسوم الجمركية على وارداتها من زيت النخيل الخام والمكرر من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بناء على طلب من الموردين.

وسيؤدي الخفض إلى ارتفاع واردات أكبر بلد مشتر لزيوت الطعام في العالم من زيت النخيل في الأشهر القادمة.

وتم خفض الرسوم على زيت النخيل الخام إلى 40 في المئة من 44 في المئة، بينما هبطت الرسوم على زيت النخيل المكرر إلى 50 في المئة من 54 في المئة، بحسب ما جاء في الإعلان الذي صدر في وقت متأخر أمس الإثنين. ويسري الخفض اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة الهندية في إشعار منفصل إن شحنات زيت النخيل المكرر من ماليزيا سيفرض عليها رسوم بواقع 45 في المئة، انخفاضا من 54 في المئة سابقا.

وكانت الهند رفعت في مارس 2018، رسوم الاستيراد على زيت النخيل الخام إلى 44 في المئة من 30 في المئة، ورفعت الرسوم على زيت النخيل المكرر إلى 54 في المئة من 40 في المئة.