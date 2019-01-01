مركز التواصل الحكومي في 2018 .. 250 خطة إعلامية و 15 هوية للمناسبات الوطنية

تمكن مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام خلال عام من إنشائه من إنجاز 250 خطة إعلامية شاملة للمناسبات والمشروعات الوطنية وتصميم وإطلاق أكثر من 15 هوية إعلامية موحدة كما أنتج 800 فيديو وفيلم حققت ملايين المشاهدات فضلا عن تأسيس 8 مراكز إعلامية موحدة وإطلاق 8 منصات رقمية. وأسهم المركزي بشكل إيجابي وحيوي في تنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام الهادفة إلى نقل الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم والمحافظة على صورة عالمية متميزة وبناءة لها، بوصفها قوة اعتدال تقود العالم الإسلامي ودولة ذكية دائمة التطور تسهم في أمن واستقرار المجتمع الدولي الإقليمي.

وعمل مركز التواصل الحكومي على تعزيز أدوات التواصل الحكومي وتحقيق التكامل بينها وفقا لبرنامج عمل إعلامي متكامل يهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية والأرقام المعلنة، وأسهم في الارتقاء بقدرات العاملين في المجال الإعلامي وتمكن من تحقيق التكامل والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وبينها وبين وسائل الإعلام وقدم الدعم للإدارات الإعلامية الحكومية وساندها في أداء رسالتها وفق أفضل الممارسات العالمية ودعم قدرتها على التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بأعلى كفاءة ومكنها من الاستجابة السريعة للمستجدات وكيفية مواجهة الأزمات وبالإضافة إلى جهوده في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي وفق أفضل التجارب والخبرات الدولية. واستطاع المركز منذ انطلاقته في 28 يناير 2018 إنجاز البرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية من خلال تنظيم اجتماع دوري لممثلي الإعلام والاتصال بالأجهزة الحكومية لمناقشة الخطط واستعراض البرامج، الذي نتج عنه صدور تقويم بالفعاليات بشكل دوري أسبوعي وشهري وإعداد الخطط الإعلامية للجهات الحكومية ومراجعتها.

وأعد المركز أكثر من 250 خطة إعلامية متعلقة بالمناسبات والمشاريع الوطنية أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين للمناطق وجولات ولي العهد الخارجية ومشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين واليوم الوطني الـ 88 للمملكة وسباق "فورميلا إي الدرعية" والفعاليات المصاحبة له وموسم حج عام 1439 وحفل إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي 2018 - 2019 وإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2019 ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا 2018 وانعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وتنفيذ مشروع قيادة المرأة للسيارة وافتتاح دور السينما وإقامة معرض الكتاب الدولي بالرياض وانطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته (33) فضلا عن الخطة الإعلامية لتدشين مشروع القدية واستضافة المملكة للقمة العربية (29) وتنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030 ومنها برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج جودة الحياة 2020 وبرنامج تطوير القطاع المالي 2020 وغير ذلك من المشروعات والبرامج والمناسبات الوطنية المهمة.

واستطاع مركز التواصل الحكومي لأول مرة في المملكة إعداد مجموعة من الهويات الإعلامية الموحدة للمناسبات والمواسم والمشروعات الوطنية إذ أسهم بتصميم وإطلاق أكثر من 15 هوية إعلامية لمختلف الجهات الحكومية والمناسبات الوطنية ومنها هويات موسم حج 1439 وذكرى اليوم الوطني 88 وحفل إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي والمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي وبطولة "فورميلا إي" ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 وغيرها. وقام المركز بإعداد الخطط الإعلامية وقدم الدعم الإعلامي للجهات الحكومية والبرامج التنفيذية الوطنية وبادر إلى عقد الشراكات الإعلامية مع جهات إعلامية دولية منها 4 شراكات مع وكالات الأنباء العالمية وشراكات أخرى مع جهات حكومية أسفرت عن عمل إعلامي يعزز الرسائل الإعلامية للجهات المختلفة.

وأسهم في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي من خلال وحدة إنتاج داخلي أنتجت أكثر من 800 فيديو وفيلم تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعتها من خلال القنوات التلفزيونية ومنها فيلم "خذوه" الذي تم إنتاجه بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني في المونديال حيث حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة على "تويتر" كما أنتج مركز التواصل الحكومي فيلم "قصة حنين إلى المملكة من الأرجنتين" للشاب اللبناني علي وهبي الذي ولد ونشأ في المملكة حيث حقق الفيلم 736 ألف مشاهدة وأكثر من 8500 إعادة تغريد إضافة إلى إنتاج فيلم "العرضة الكبرى" بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة حقق حوالي مليون و 200 ألف مشاهدة.

وعكف مركز التواصل الحكومي على إنتاج القصص الإنسانية التي تعكس مظاهر الحياة وعمق معانيها في المملكة من خلال المناسبات ومجالات العمل المختلفة وتوفير التغطيات الإعلامية من مختلف مدن المملكة ودول العالم بالإضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 100 متعاون بسوق الإنتاج المحلي وتأسيس 8 مراكز إعلامية موحدة مجهزة بالكامل لخدمة الإعلاميين في مناسبات مختلفة وتدشين وإطلاق 8 منصات رقمية متعلقة بمناسبات مختلفة تمثل المملكة. وأنتج مركز التواصل الدولي الذراع الشقيق لمركز التواصل الحكومي 3250 مادة صحفية باللغة الإنجليزية في إطار سعيه لمساعدة وسائل الإعلام الدولية على فهم مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة كما عزز تعاونه مع 2500 جهة اتصال في الإعلام الخارجي وأشرف على استضافة وزارة الإعلام لأكثر من 1600 صحفي دولي وسهل مهمتهم الصحفية خلال زيارتهم للمملكة فضلا عن إسهاماته في إعداد الخطط والحملات الإعلامية الخارجية.