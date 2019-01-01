"بوان" توقع اتفاقية للاستحواذ على كامل حصص "أرنون" بقيمة 191 مليون ريال

أعلنت شركة بوان إبرام اتفاقية استحواذ اليوم لشراء 450 ألف حصة والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة والمملوكة من شركة الفوزان القابضة مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 191 مليون ريال. وقد تم تقييم شركة أرنون باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء. وقد قد قامت شركة بوان بتعيين الرياض كابيتال كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني (AS&H) بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة وشركة باين آند كومباني (BAIN & COMPANY) للقيام بأعمال الدراسات السوقية النافية للجهالة.