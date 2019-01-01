أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تمديد تعليق تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" نظرا لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثالث لعام 2018 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "تداول" : استمرار تعليق تداول سهم "وفا للتأمين" لعدم التزامها بإعلان قوائم الربع الثالث
أخبار الشركات- محلية
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- الجامعة السعودية الإلكترونية: فتح باب التسجيل ببرامج الماجستير 20 يناير
- "واتساب" يودع 3 أنواع من الهواتف الذكية في 2019
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- "البناء المستدام" في وزارة الإسكان تطلق خدمة "فحص المباني الجاهزة"
- غدا الاثنين... بدء اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم
- "المراعي": تقاعد الرئيس التنفيذي للشركة و تعيين رئيسا تنفيذيا جديدا
- "المراعي" تلتزم بإستيراد 100% من احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء
- شاب بريطاني يكسب ألف جنيه في الساعة بسبب ملامح الأمير هاري
- ولي العهد يوجه بإطلاق برنامج «سند محمد بن سلمان» للمبادرات الاجتماعية
أضف تعليق