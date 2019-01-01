"تداول" : استمرار تعليق تداول سهم "وفا للتأمين" لعدم التزامها بإعلان قوائم الربع الثالث

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تمديد تعليق تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" نظرا لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثالث لعام 2018 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.