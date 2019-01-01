مجلس الوزراء يقرر إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض على إنشاء "الهيئة العامة للتجارة الخارجية". وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بأبلغ الثناء والشكر للمولى عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعمٍ ظاهرة وباطنة ومن الأمن والاستقرار والنماء وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 من بشائر الخير واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 والعزم على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي. مجددا توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع انطلاقا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة.

وأكد الملك أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. معربا عن ترحيبه بالوزراء الجدد وتمنياته بالتوفيق والسداد للمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة وعن الشكر والتقدير للأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة. كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني ونتائج لقائه مع الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الوثيقة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ثمن ما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني بأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وقدر المجلس عاليا الأمر الكريم وبناء على ما عرضه ولي العهد باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين وللمعاش التقاعدي وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين لمدة عام مالي واحد مما يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات.

وبين أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالرعاية الكريمة التي حظي بها حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 33 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان "وفاء وولاء" حيث يسترجع فيه الجميع الماضي العريق ووحدة هذا الوطن كيانا وإنسانا. كما نوه المجلس بالمضامين التي اشتملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وما تم التأكيد عليه بأن المملكة قامت على منهج الوسطية والاعتدال وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. عقب ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية حيث تطرق إلى ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد بالرياض بدعوة من السعودية وما خرج به من اتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن للتنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.

وأفاد تركي الشبانة أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - الموافقة على التعديلين اللذين تما على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 17/5/1430 وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين السعودية والسودان وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا في إندونيسيا.

4 - الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء.

5 - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

6 - إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية).

7 - الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية.

8 - الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور.

الترقيات

ترقية حسن العذيقي إلى (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الـ 15 بإمارة منطقة نجران.

ترقية رشيد الحقباني إلى (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 15 بوزارة المالية.

ترقية الأمير بندر بن عياف إلى (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الـ 15 بوزارة النقل.

ترقية جابر القرني إلى (مستشار إداري) بالمرتبة الـ 14 بوزارة الحرس الوطني.

ترقية أحمد الدوخي إلى (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ 14 بالمديرية العامة لحرس الحدود.