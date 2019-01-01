خبراء : حقنة ستتوفر بعد 10 سنوات ستقضي على مرض الزهايمر

يزعم خبراء أن الحقنة التي ستساهم في الحد من إصابات الزهايمر يمكن أن تصبح متوفرة في غضون 10 سنوات. ووقالت جمعية الزهايمر إن العلماء وصلوا إلى "نقطة تحول" بعد إجرائهم عددا من الدراسات بشأن هذا المرض، مشيرة إلى أنهم سيكونون قادرين على تطوير حقنة لمكافحة الخرف بحسب "سكاي نيوز".

وأضافت الجمعية أن الحقنة ستعمل على استهداف الجينات المسؤولة عن تطور هذا المرض. وأوضح الدكتور جيمس بيكيت، رئيس قسم الأبحاث في جمعية الزهايمر "هناك الكثير من الألغاز التي ما تزال تحيط بالموضوع لكننا نتطلع إلى حلول جيدة في المستقبل". وتابع "لدينا الآن المعرفة الجينية مثلما فعل الباحثون في مجال السرطان قبل 30 عاما. نحن حاليا نستثمر في فهمها واستغلالها". وذكر أن الحقنة سيتم إنتاجها لتعمل على منع تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المسببة للزهايمر بشكل آمن.