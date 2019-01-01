أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تقديم كل من شركة "سبكيم العالمية" وشركة "الصحراء للبتروكيماويات" طلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال صفقة الاندماج التجاري المتكافئ المحتملة بين الشركتين. وقالت الهيئة إن الطلب تضمن أن عملية الاندماج ستنفذ باستحواذ شركة "سبكيم" على جميع الأسهم المصدرة لشركة الصحراء. وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على نظام المنافسة واللائحة التنفيذية فإنها تدعو كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في هذا التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ هذا الإعلان.
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- "سبكيم" و "الصحراء" تتقدمان بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي
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