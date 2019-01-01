"الخضري" توقع اتفاقية إعادة جدولة قرض بقيمة 135 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري توقيع اتفاقية لإعادة جدولة قرض حصلت عليه من شركة "ابناء عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة" بقيمة 135 مليون ريال. وقالت الشركة إن إعادة الجدولة جاءت لمراعاة ظروف التدفقات النقدية بالشركة. مشيرة إلى أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت 3 سنوات ومدة التمويل بعد الجدولة 60 يوما قابلة للتجديد لمدد مماثلة باتفاق الطرفين كتابة. وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن سندا لأمر محرر بالتزامن مع توقيع اتفاقية القرض ولم يتم تقديم ضمانات إضافية عند إعادة الجدولة. وأضافت أن الأطراف ذات العلاقة تتمثل في علي الخضري (رئيس مجلس إدارة الشركة) وفواز الخضري (عضو مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي) وجميل الخضري (عضو مجلس إدارة الشركة) وهم يملكون بعض الحصص بشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (الجهة الممولة).