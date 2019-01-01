"سدكو كابيتال ريت" يستحوذ على أصل عقاري في الخبر بقيمة 345 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية بصفتها مديراً لصندوق "سدكو كابيتال ريت" توقيع اتفاقية استحواذ على أصل عقاري جديد مدر للدخل لصالح الصندوق (في مرحلة التشطيبات النهائية) بمدينة الخبر مقابل مبلغ يقدر بحوالي 345 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان اليوم إن العقار "أجدان ووك" الموجود في شارع الأمير تركي يعمل في نشاط الترفيه بمعدل أجار سنوي 25 مليون ريال (ما يعادل 7.25 % من قيمة الاستحواذ) لمدة 10 سنوت تبدأ من اليوم 1 يناير 2019.

وأوضحت الشركة أن سداد قيمة الإستحواذ ستكون : 80 % ما يعادل 276 مليون ريال عند إتمام إجراءات الملكية و 20 % ما يعادل 69 مليون ريال عند الانتهاء من أعمال التشطيب واستكمال البنود المتفق عليها. وتوقعت الشركة أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع. مبينة أنه سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق. كما توقعت أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكلٍ عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2019.