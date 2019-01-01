"باتك" : تمديد مدة استكمال شروط الاستحواذ على "المهيدب للنقل البري" و "الهمة اللوجستية" وحصص الأقلية في "أمنكو"

أعلنت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية "باتك" أنه تم أمس الاثنين تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة الاستحواذ على جميع الحصص في شركة المهيدب للنقل البري وشركة الهمة اللوجستية مقابل إصدار أسهم في شركة باتك للبائعين من 31 ديسمبر 2018 إلى 31 مارس 2019 وذلك بالاتفاق مع البائعين في الصفقة. وقالت الشركة إن الصفقة تخضع لعدد من الشروط والأحكام والتي تشمل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة باتك وإصدار أسهم العوض للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة باتك على زيادة رأسمالها. وبينت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

كما أعلنت الشركة عن تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفحة الاستحواذ على حصص الأقلية في شركة "أمنكو" عن طريق زيادة رأس مال شركة "باتك" من خلال إصدار أسهم للشركاء البائعين، من 31 ديسمبر 2018 إلى 31 مارس 2019. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وقعت "باتك" في أبريل الماضي اتفاقيتي شراء نهائيتين لشركتي "المهيدب للنقل البري" و "الهمة اللوجستية" وقامت بتمديد الاتفاقية في سبتمبر الماضي ولمدة 3 أشهر انتهت في 31 ديسمبر 2018. ووحصلت في 13 سبتمبر الماضي على موافقة الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بإتمام الاتفاقيتين. ووقعت شركة "باتك" اتفاقية شراء حصص الأقلية في شركة "أمنكو" مقابل إصدار أسهم يقوم بموجبها الشركاء البائعين عبدالله الداود وعبدالله عبدالرحمن السالم ومحمد الجهني ببيع ما مجموعه 5.12% من رأسمال أمنكو الى شركة باتك مقابل اصدار أسهم في شركة باتك.