ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية وانخفاض واردات النفط 9.5% في 2018

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعي رقائق الذاكرة الرقمية والبتروكيماويات.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 605.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.5% عن العام السابق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن واردات كوريا الجنوبية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 11.8% سنويا إلى 535 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 70.5 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض تجاري للعام العاشر على التوالي.

ولكن بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أظهرت أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 9.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 90.3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر.

ولم تكشف الوزارة عن بيانات الواردات من كل دولة على حدة. وتشير بيانات مؤسسة النفط الوطنية إلى أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام ارتفع 0.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 95.3 مليون برميل.