نيويورك تحتفل بالعام الجديد وسط احتشاد نحو مليوني شخص في "تايمز سكوير"

احتفلت نيويورك بقدوم العام الجديد وسط احتشاد نحو مليوني شخص في ساحة "تايمز سكوير" بهبوط كرة بلورية ضخمة على وقع العد التنازلي للثواني حتى انتصف الليل إيذانا ببدء .2019

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية مع نشر آلاف من عناصر الشرطة بعضهم مسلح ببنادق طويلة.

وتم وضع حواجز خرسانية ومركبات حاجزة في الشوارع المحيطة بتايمز سكوير.

كذلك، نشرت السلطات كاميرات مراقبة والكلاب البوليسية، ولأول مرة تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء فوق الحشود.