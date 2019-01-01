"المراعي" تبيع حصتها في شركة المزارعون المتحدون القابضة لـ "سالك"

قالت شركة المراعي بأنه قد تمت بيع كامل حصتها في شركة المزارعون المتحدون القابضة، والتي تمثل 33.0% من رأس المال المدفوع لـ UFHC، لأحد الشركاء المؤسسين وهي الشركة السعودية الإستثمار الزراعي والحيواني "سالك"، بمبلغ إجمالي وقدره 28 مليون دولار امريكي أو ما يعادل مبلغ 105 مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات التنظيمية المعنية.

كما أعلنت "المراعي" بأنه سوف يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة على نتائج الربع الرابع من عام 2018، ولن يكون جوهرياً لقوائم الشركة المالية، وسيتم إستخدام عائدات هذه الصفقة لدعم أعمال الشركة وإستثماراتها.