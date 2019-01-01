نمو اقتصاد سنغافورة بمعدل 3.3% خلال 2018

قال رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونج" اليوم الاثنين، إن معدل نمو اقتصاد البلاد ظل أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي، داعيا شعب سنغافورة إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة للبلاد، ومؤكدا على الاستمرارية في الوقت يستعد فيه لمغادرة منصبه.

وقال لي ،في رسالته للشعب بمناسبة العام الجديد، إن معدل نمو اقتصاد سنغافورة خلال العام الحالي بلغ 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات 14 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وتتوقع سنغافورة نمو اقتصادها خلال العام الجديد بما يتراوح بين 5ر1% و5ر3% من إجمالي الناتج المحلي بحسب لي، مشيرا إلى "الغموض الكبير" الذي يحيط بالاقتصاد العالمي في ظل النزاعات التجارية وأسواق المال المضطربة.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن اقتصاد آسيا باعتباره واحدا من أكثر الاقتصادات اعتمادا على التصدير، يرتبط نموه بشدة بآفاق الاقتصاد والتجارة العالمية.

وقال رئيس وزراء سنغافورة إن بلاده خلال العام الحالي كانت أفضل من الدول الأخرى التي شهدت حالات من السخط نتيجة ضعف نمو الأجور وتدهور مستوى المعيشة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية وتراجع الدعم للسياسات المعتدلة.

ودافع رئيس وزراء سنغافورة عن نموذج الحكم السنغافوري باعتباره "استثنائيا للغاية"، وقال إنه أتاح لسنغافورة مواجهة المنافسة القوية على الصعيد العالمي، في حين تتجه نحو تغيير قيادة البلاد. ومن المنتظر أن يكون وزير المالية الحالي "هنج سوي كيات" الخليفة المنتظر لرئيس الوزراء "لي" بحلول تشرين ثان/نوفمبر الماضي وهي ثالث رئيس حكومة للبلاد منذ قيامها قبل 53 عاما.

